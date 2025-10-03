Canlı Yayın: Trabzonspor - Kayserispor | Canlı Yayın: Trendyol Süper Lig'in 8. haftası

Trendyol Süper Lig'in 8. hafta açılış maçlarından biri Trabzon'da oynanıyor.

Sezona iyi başlayan bordo-mavililer, henüz galibiyet sevinci yaşayamayan Zecorner Kayserispor'u ağırlıyor.

Trabzon Papara Stadı'nda saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetiyor.

İŞTE 11'LER

Trabzonspor: Onana, Savic, Batagov, Pina, Mustafa, Okay, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Augusto, Onuachu

Kayserispor: Bilal, Ramazan, Denswil, Carole, Abdulsamet, Dorukhan, Furkan, Benes, Opoku, Cardoso, Onugkha

CANLI ANLATIM | TRABZONSPOR 1-0 KAYSERİSPOR

29' Kayserispor gole çok yaklaştı! Ceza sahası içine çevrilen topta Kayserisporlu futbolculardan gelen şut savunma tarafından bloklandı, ardından seken topta Opoku'dan bir şut daha geldi, Onana yakın mesafeden gelen şutu muhteşem kurtardı!

20' Jabol Folcarelli ceza sahasına girmeden kaleyi denedi. Top üst direkten geri geldi!

15' Kayserispor'da Onugkha'nın ceza alanı içinden yaptığı şık vuruş direkten döndü!

12' Gol | Okay Yokuşlu, bir süre topla birlikte orta sahadan rakip ceza sahasına doğru ilerledi. Ceza sahasının yaklaşık 8 9 metre gerisinden yaptığı vuruş, kaleci Bilal'in de hatasıyla ağlara gitti. Skor 1-0 Trabzonspor lehine!

7' Kayserispor bir önceki pozisyonda kazandığı korner vuruşunda bir kez daha gole yaklaştı. Furkan Soyalp'ten gelen kafa vuruşunu Onana müthiş çıkardı!

1' Trabzon'da ilk düdük geldi!