CANLI YAYIN - Türkiye - İspanya - CANLI ANLATIM - Avrupa Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 2.haftası

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında İspanya'yı konuk edecek.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Mücadele TV 8'den canlı yayınlanacak.
Karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Michael Oliver düdük çalacak. Oliver'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Chris Kavanagh olacak.
İŞTE İLK 11'LER
Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu
İspanya: Simon, Pedro Porro, Huijsen, Le Normand, Cucurella, Zubimendi, Merino, Pedri, Yamal, Williams, Oyarzabal