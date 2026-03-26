CANLI YAYIN: Türkiye - Romanya | CANLI ANLATIM: 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-off

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde İstanbul'da Romanya ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonu'ndan hakem François Letexier düdük çalacak. Letexier'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Benoit Bastien olacak.

MAÇ KADROSUNA ALINMADILAR

Muhammed Şengezer, Ahmetcan Kaplan, Merih Demiral, Zeki Çelik, Mustafa Eskihellaç ve Semih Kılıçsoy, Romanya maçının kadrosunda yer almadı.

A Milli Takım'da daha önce Aral Şimşir de sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.

İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Samet, Abdülkerim, Mert, Ferdi, İsmail, Hakan, Arda, Barış Alper, Kerem, Kenan.

Romanya: Radu, Ratiu, Dragușin, Burca, Bancu, Marin, Hagi, Dragomir, Man, Mihaila, Birligea.

KAZANIRSAK FİNALDEYİZ

Türkiye bu karşılaşmayı kazanması halinde 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle 31 Mart'ta deplasmanda karşı karşıya gelecek. O mücadeleyi kazanan ekip Dünya Kupası'na katılma hakkını elde edecek.

MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

A Milli Takım'ın Romanya maçı aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Mert Müldür (Fenerbahçe), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Ozan Kabak (Hoffenheim), Zeki Çelik (Roma), Merih Demiral (Al Ahli)

Orta saha: Kaan Ayhan (Galatasaray), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Atakan Karazor (Stuttgart)

Forvet: Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Arda Güler (Real Madrid), Deniz Gül (Porto), Kenan Yıldız (Juventus), Semih Kılıçsoy (Cagliari)

ROMANYA'NIN ADAY KADROSU

Teknik direktör Mircea Lucescu tarafından belirlenen Romanya'nın aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleci: Ionut Radu (Real Club Celta), Marian Aioani (Rapid Bükreş), Catalin Cabuz (FC Argeș)

Defans: Andrei Ratiu (Rayo Vallecano), Deian Sorescu (Gaziantep), Radu Dragușin (Tottenham Hotspur), Andrei Burca (Yunnan Yukun), Virgil Ghita (Hannover 96), Adrian Rus (Universitatea Craiova), Andrei Coubiş (Universitatea Cluj), Nicușor Bancu (Universitatea Craiova), Kevin Ciubotaru (FC Hermannstadt)

Orta saha: Vladimir Screciu (Universitatea Craiova), Vlad Dragomir (Pafos), Razvan Marin (AEK Atina), Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo), Florin Tanase (FCSB), Ianis Hagi (Corendon Alanyaspor), Dennis Man (PSV), Alexandru Dobre (Rapid Bükreş), Valentin Mihaila (Çaykur Rizespor), Claudiu Petrila (Rapid Bükreş), Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova)

Forvet: Daniel Birligea (FCSB), David Miculescu (FCSB), Marius Coman (UTA Arad)

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde 26 Mart Perşembe günü İstanbul'da Romanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 648'inci müsabakaya çıkacak.

Türkiye, 103 yıllık tarihinde 360'ı resmi, 287'si özel toplam 647 maç oynayıp 1'i hükmen 255 galibiyet, 151 beraberlik ve 241 yenilgi yaşadı.

Ay-yıldızlılar, 278'i deplasmanda, 279'u Türkiye'de, 90'ı ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 895 gol attı, kalesinde 926 gol gördü.

Bugüne kadar 92 farklı ülke takımıyla karşılaşan milli takım, 647 müsabakanın 561'ini Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 25'ini Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.