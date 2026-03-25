Genç milliler Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı!

25.03.2026 21:20:00
19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elit Tur ilk maçında karşılaştığı Slovakya'yı 1-0 yendi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre İtalya'nın Cosenza şehrindeki Comunale San Vito Stadı'nda oynanan mücadelede milliler, 39. dakikada Berkay Aslan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Müsabakada başka gol olmazken ay-yıldızlı takım, sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Karşılaşmayı TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Akçay ve Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba, tribünden takip etti.

Türkiye; İtalya, Macaristan ve Slovakya'nın yer aldığı grubu lider tamamlaması durumunda 28 Haziran-11 Temmuz tarihlerinde Galler'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkı kazanacak.

