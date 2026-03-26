Vincenzo Montella son kararını verdi... A Milli Takım kadrosundan 6 isim çıkarıldı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
26.03.2026 14:14:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya'yı konuk edecek olan A Milli Futbol Takımı'nın 23 kişilik maç kadrosu belli oldu. Teknik direktör Vincenzo Montella, 6 futbolcuyu kadrodan çıkardı.

MİLLİ TAKIMDA KADRODAN ÇIKARILAN İSİMLER

Transfermarkt'a göre Zeki Çelik, Merih Demiral, Ahmetcan Kaplan, Muhammed Şengezer, Mustafa Eskihellaç ve Semih Kılıçsoy kadrodan çıkarılan isimler oldu. Aral Şimşir de sakatlığı nedeniyle kampa katılamayacağını bildirmişti.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NIN 23 KİŞİLİK KADROSU

Kaleciler: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydin.

Orta saha: Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan.

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün.

Türkiye'nin Romanya'yı konuk edeceği maç bu akşam 20:00'de başlayacak. Kritik müsabaka Beşiktaş Park'ta (Tüpraş Stadı) oynanacak.

İlgili Konular: #Vincenzo Montella #A Milli Takım #Romanya

