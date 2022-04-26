Cardiff City Emiliano Sala'nın ölümü nedeniyle Nantes'tan 95 milyon Euro talep etti

26 Nisan 2022 Salı, 14:54

2019 Ocak ayında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'tan Premier Lig ekibi Cardiff City'ye transfer olan ve resmi sözleşme imzalamak için İngiltere'ye gittiği uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybeden Emiliano Sala için İngiliz kulübünden flaş bir hamle geldi.

The Sun'da yer alan habere göre İngiliz ekibi, Emiliano Sala'nın ölümünün takımın küme düşmesine mal olduğunu iddia ederek Fransız kulübüne 95 milyon Euro'luk bir tazminat davası açtığı belirtildi.

Haberde transfer döneminin kapanmak üzere olduğundan dolayı takıma yeni bir ismi alamadıkları için Nantes kulübünün, Cardiff City'nin küme düşmesinde etkisi olduğu sonucuna varıldığı öne sürülerek böyle bir adım atıldığı ifade edildi.

Ancak İngiliz kulübünün, Nantes'in oyuncunun transfer ücreti olan 15 milyon euroyu talep etmesine karşılık böyle bir adım attığı da gelen haberler arasında.