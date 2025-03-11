Carlo Ancelotti: "Simeone ile oldukça benziyoruz"

Yayınlanma: 11.03.2025 - 20:58

Güncelleme: 11.03.2025 - 20:58

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile oynanacak rövanş maçı öncesi açıklamalar yaptı.

Real Madrid antrenmanı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Ancelotti, "Simeone ile çok benziyoruz. Oynadığımız maçlar küçük detaylarla belirleniyor, çok dengeli geçiyor. Düşük blok savunmaya karşı nasıl hücum edeceğimizi, baskıdan nasıl çıkacağımızı, kontraya nasıl çıkacağımızı görmeliyiz. Atletico Madrid birçok farklı şekilde oynayabiliyor, tıpkı biz gibi." ifadelerini kullandı.

"MAĞLUBİYETİN TEK SORUMLUSU BİZİZ"

Ancelotti, maç öncesinde olası bir mağlubiyetin sorumluluğunu da üstlendi: "Futbolcular galibiyetin de mağlubiyetin de sorumlusudur." diyerek önce topu oyuncularına attı. Ancak ardından gülümseyerek ekledi: "Hayır… Mağlubiyetin tek sorumlusu her zaman teknik direktördür. Bu eskiden beri böyledir ve biz antrenörler bunun farkındayız. Benim için sorun yok. Çok sevilen bir pozisyondayım, birçok kişi benim yerimde olmak istiyor, bu yüzden bu sorumluluğu kabul ediyorum."

"MOTİVASYON, HEYECAN, İSTEK..."

Sezon boyunca sık sık gündeme gelen motivasyon konusuna da değinen İtalyan teknik adam, böyle büyük bir maç öncesinde oyuncularını ekstra motive etmesine gerek olmadığını söyledi. "Oyuncularımızı maç planına odaklandırmamız gerekiyor, sahada ne yapacağımızı belirlemeliyiz. Motivasyon ve baskı zaten çok yüksek olacak. Bu yüzden en önemli şey taktiksel hazırlık. Gerisi zaten var: motivasyon, heyecan, istek." dedi.

"PENALTILARDA EN ÖNEMLİ ŞEY ZİHİNSEL GÜÇTÜR"

Son olarak, maçın penaltılara gitme ihtimaline de değinen Ancelotti, bu konuda özel bir hazırlık yapmadıklarını belirtti. "Antrenmanlarda penaltı atışlarını izleyip en isabetli ve güvenilir olanları seçiyoruz. Ancak penaltı atışlarında en önemli şey zihinsel güçtür." dedi. Atletico Madrid, tek farklı bir galibiyet alırsa Şampiyonlar Ligi derbisi penaltılara taşınacak.