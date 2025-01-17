Carlo Ancelotti yuhalandı: İspanya'da gündem Arda Güler!
İspanya Kral Kupası son 16 turunda Real Madrid, Celta Vigo'yu uzatmalarda 5-2 mağlup ederek tur atladı. Milli futbolcu Arda Güler sonradan dahil olduğu maçta Endrick'in 2 golünün de asistini yaptı. Real Madrid tribünleri, Ancelotti ve bazı futbolcuları ıslıklı protesto ederken, maçın kaderini değiştiren Arda Güler ve Endrick, İspanya'da gündem oldu.
Real Madrid, İspanya Kral Kupası son 16 turu maçında Celta Vigo'yu ağırladı. Real Madrid 37. dakikada Kylian Mbappe ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.
Başkent ekibi ikinci yarının ilk dakikalarında Vinicius Jr. ile farkı ikiye çıkardı. Milli futbolcu Arda Güler yedek başladığı maçın 70. dakikasında Brahim Diaz'ın yerine oyuna dahil oldu.
Celta Vigo 83'te Bamba, 90+1'de Alonso ile bulduğu gollerle bir anda skoru 2-2'ye taşıdı ve maçı bu skorla uzatmalara götürdü.
Uzatmaların ilk yarısı da 2-2 sona ererken, 108'de Arda Güler'in asistinde Endrick, Real Madrid'i bir kez daha öne geçirdi.
112'de Valverde ile farkı ikiye çıkaran Real Madrid, 119'da yine Arda Güler'in asisti ve Endrick'in golüyle skoru belirledi. Mücadeleyi Real Madrid, 5-2 kazanırken Ancelotti ve Tchouameni'ye yapılan ıslıklı protestolar dikkat çekti.
"ARDA PİŞİRİYOR, ENDRİCK YİYOR"
Sonradan oyuna giren Arda Güler ve Endrick maçın kaderini değiştirerek sosyal medyada gündem oldu. 2 futbolcunun performansı büyük övgü aldı. İspanyol basınında, "Arda Güler pişiriyor, Endrick yiyor. Real Madrid'i dertten çocuklar kurtardı" manşeti atıldı.
Arda Güler yaptığı 2 asistle birlikte süre aldığı son 8 resmi maçta 8 gole etki etmiş oldu.
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