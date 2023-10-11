Carlo Ancelotti, yüksek lisansını bitirdi!

Yayınlanma: 11.10.2023 - 17:55

Güncelleme: 11.10.2023 - 17:55

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, futbol sahalarında gösterdiği başarılı kariyerini eğitim hayatında da sürdürdü. Parma Üniversitesi'nde "Önleyici ve Uyarlanmış Motor Aktiviteleri Bilim ve Teknikleri" bölümünde yüksek lisans eğitimini sürdüren İtalyan teknik adam, onur belgesi alarak mezun olmayı başardı.

Parma Üniversitesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde Carlo Ancelotti'nin kariyerinde önemli rol oynayan Arrigo Sacchi ve Ariedo Braida gibi teknik adamlar da yer aldı.

"ARTIK BANA 'DOKTOR' DİYEBİLİRSİNİZ"

Törende açıklamalarda bulunan Ancelotti, "Yüksek lisans yapmaya karar verdiğimde birçok insan sadece birkaç sınava gireceğimi söyledi ama ben fazlasıyla ders aldım. Bu sınavlar oldukça zor sınavlardı, o yüzden iyi hazırlanmam gerekti. İnsanların bana 'doktor' diye hitap etmesi hoşuma gidiyor. Bazı oyuncularıma 'bana doktor diyebilirsiniz' diyeceğim." sözlerini sarf etti.

"FUTBOL BÜYÜK BİR OKUL"

Futbol dünyasının kendisine birçok şey öğrettiğini söyleyen tecrübeli teknik adam, "Futbol benim hayatım için büyük bir okul görevi gördü. Bana rekabet etmeyi ve sınırlarımı zorlamayı öğretti. İnsan ilişkilerim, kurallara saygım, yetkililere saygım ve insanları dinleyebilme özelliklerim çok gelişti. Yeteneği geliştirmek imkansızdır. Maradona harika bir yeteneğe sahipti, ona nasıl top sürüleceğini öğretemezdiniz ama bu özelliği nasıl yöneteceğini öğretebilirsiniz. Büyük bir şampiyon, yeteneğini diğerlerine yardım etmek için kullanabilmeyi başaran kişidir." dedi.