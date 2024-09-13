Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması!

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'le ilgili açıklamada bulundu. Ancelotti, 'Takımda daha fazla rol alacak' dedi.

Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.09.2024 - 19:01

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Real Sociedad ile oynayacakları maç öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli futbolcumuz Arda Güler'le ilgili konuşan İtalyan teknik adam, "Arda Güler, Valladolid karşısında iyi oynadı. Takımda daha fazla rol alacak. Onun için tartışmasız ilk 11 oyuncusu olmak çok zor çünkü burada, bu kadroda tartışmasız ilk 11 oyuncusu göremiyorum." dedi.

Real Madrid'e geçen yıl imza atan 19 yaşındaki futbolcu, İspanyol ekibinde çıktığı 16 maçta 6 kez gol sevinci yaşadı.


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