Carlo Ancelotti'den flaş açıklama!: 'Kazanmak için imza attım, genç oyunculara süre vermek için değil'

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 2-0 kazandıkları Cadiz maçının ardından açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.05.2024 - 20:18
Carlo Ancelotti'den flaş açıklama!: 'Kazanmak için imza attım, genç oyunculara süre vermek için değil'
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 2-0 kazandıkları Cadiz maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"ARDA YAPMASI GEREKENİ YAPTI"

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve etkileyici bir performans gösteren Arda Güler'in performansını değerlendiren Ancelotti, "Arda Güler çok genç ve sahada yapması gerekeni yaptı. Geçiş dönemini yavaş yavaş tamamlıyoruz. Gençler sürekli gelişiyor." ifadelerini kullandı.

Önceliğinin genç oyunculara süre vermek olmadığını söyleyen deneyimli teknik adam, "Ben Real Madrid'e maçlar kazanmak için imza attım, genç oyunculara süre vermek için değil." sözlerini sarf etti.

Şampiyonluğa yaklaşmaları hakkında da konuş Ancelotti, "Kutlamaların ne zaman olacağı umurumda bile değil, şampiyon olmayı sonuna kadar hak ettik. Şu anda soyunma odasında coşku falan yok çünkü çarşamba günü Bayern Münih ile çok kritik bir maçımız var." dedi.

ARDA GÜLER NE YAPMIŞTI?

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, 65. dakikada yerini Jude Bellingham'a bıraktı. Arda Güler'in maç içindeki hareketleri Bernabeu tribünlerini ayağa kaldırırken, milli oyuncu oyundan çıkarken tribünlerden büyük bir alkış tufanı koptu.

Arda Güler'in istatistikleri;

-65 dakika

-54 topla buluşma

-29/31 pas isabet

-3/6 çalım

-0/2 şut isabet

-1/6 orta isabeti

-3 rakip ceza sahasında topla buluşma


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