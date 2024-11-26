Carlo Ancelotti'den sakatlık açıklaması!
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, sık yaşanan sakatlıkların takvimden kaynaklandığını söyledi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile karşılaşacak Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.
İtalyan teknik adam, "Son iki maç bizim için çok iyi geçti. Kendimizi iyi hissediyoruz. Liverpool iyi ve tehlikeli bir takım ama biz de kendimize güveniyoruz." sözlerini sarf etti.
Ancelotti, futbolcuların yaşadığı sakatlıkların maç takviminden kaynaklandığını kaydetti. Başarılı teknik adam, "Sakatlıklar sadece bizim sorunumuz değil, futbolun sorunu. Oyuncular sürekli sakatlanıyor. Futbolcuların neden sakatlandığını biliyoruz, maç takvimi!" dedi.
Real Madrid'de şu anda; Rodryo, Vinicius Junior, Lucas Vazquez, David Alaba, Eder Militao, Daniel Carvajal ve Aurelien Tchouameni'nin sakatlıkları bulunuyor.
Etiketler: #carlo ancelotti #real madrid #sakatlık
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