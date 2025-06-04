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Carlos Alcaraz Fransa Açık'ta zorlanmadan yarı finalde: Rakibi belli oldu...

Carlos Alcaraz Fransa Açık'ta zorlanmadan yarı finalde: Rakibi belli oldu...

4.06.2025 09:20:00
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AA
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Carlos Alcaraz Fransa Açık'ta zorlanmadan yarı finalde: Rakibi belli oldu...

İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, Fransa Açık'ın (Roland Garros) çeyrek finalinde karşılaştığı ABD'li raket Tommy Paul'u 3-0 yenerek yarı finale adını yazdırdı.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta Carlos Alcaraz, Tommy Paul'u 3-0 yenerek yarı finale çıktı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 10. günündeki tek erkekler çeyrek final maçında 2 numaralı İspanyol tenisçi Alcaraz ile ABD'li raket Paul karşılaştı.

RAKİBİ BELLİ OLDU

Alcaraz, 1 saat 34 dakika süren karşılaşmada rakibini 6-0, 6-1 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

22 yaşındaki sporcu, yarı finalde İtalyan tenisçi Lorenzo Musetti'yle karşılaşacak.


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