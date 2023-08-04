Carlos Borges, Ajax'a transfer oldu!

Yayınlanma: 04.08.2023 - 17:37

Güncelleme: 04.08.2023 - 17:37

Hollanda Ligi ekibi Ajax, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Kırmızı-beyazlılar, Manchester City'nin 19 yaşındaki sol beki Carlos Borges'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Hollanda devi, bu transfer için Manchester City'e 14 milyon euro bonservis, +5 milyon euro da başarı bonusu ödeyecek.

Portekizli genç sol bek 2028 yılına dek Ajax formasını terletecek.