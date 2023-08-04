Carlos Borges, Ajax'a transfer oldu!
Ajax Transfer Haberleri: Ajax, Manchester City'nin 19 yaşındaki sol beki Carlos Borges'i 14 milyon + 5 milyon euro bonus karşılığında transfer ettiğini açıkladı.
Hollanda Ligi ekibi Ajax, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Kırmızı-beyazlılar, Manchester City'nin 19 yaşındaki sol beki Carlos Borges'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Hollanda devi, bu transfer için Manchester City'e 14 milyon euro bonservis, +5 milyon euro da başarı bonusu ödeyecek.
Portekizli genç sol bek 2028 yılına dek Ajax formasını terletecek.
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