Cumhuriyet Gazetesi Logo
Carlos Cuesta, performansıyla Brezilya'ya damga vurdu!

Carlos Cuesta, performansıyla Brezilya'ya damga vurdu!

16.10.2025 13:40:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Carlos Cuesta, performansıyla Brezilya'ya damga vurdu!

Brezilya Serie A'nın 28. haftasında Vasco Da Gama, deplasmanda Fortaleza'yı 2-0 mağlup etti. Vasco Da Gama'nın Galatasaray'dan kiralık olarak renklerine bağladığı Carlos Cuesta performansıyla büyük beğeni topladı.

Galatasaray geçen sezonun ara transfer döneminde Genk'ten Carlos Cuesta'yı renklerine bağlamıştı. Futbolcunun performansının yeterli bulunmaması sonrası Kolombiyalı stoper, bu sezonun başında Vasco Da Gama'ya kiralandı. Cuesta, Brezilya ekibi adına oynadığı son maçtaki performansıyla alkış aldı.

Fortaleza'yı 2-0 mağlup eden Vasco Da Gama, Hugo Moura'nın kırmızı kart görmesinin ardından 40. dakikadan itibaren maçı 10 kişi oynadı.

NTV Spor'da yer alan habere göre; 10 kişiyle rakibine 2 gol atmayı başaran Vasco Da Gama'da Cuesta'nın savunmadaki performansından övgüyle bahsedildi.

Cuesta sahanın en yüksek puan alan futbolcularından biri oldu. Brezilya basınında 8.7 puan verilen Cuesta'nın özellikle takım 10 kişi kaldıktan sonra defanstaki müdahaleleriyle maça damga vurduğu ve galibiyeti getiren isimlerden biri olduğu belirtildi. Cuesta bu sezon Vasco Da Gama formasını 5 maçta giydi ve 1 kez skor katkısı verdi.

İlgili Konular: #Vasco da Gama #Brezilya Serie A #Carlos Cuesta

İlgili Haberler

Vasco da Gama teknik direktöründen Carlos Cuesta'ya büyük övgü!
Vasco da Gama teknik direktöründen Carlos Cuesta'ya büyük övgü! Galatasaray'dan Vasco da Gama'ya kiralanan Carlos Cuesta'ya teknik direktörü Fernando Diniz'den övgüler yağdı.
Galatasaray'da Carlos Cuesta ile yollar ayrıldı!
Galatasaray'da Carlos Cuesta ile yollar ayrıldı! Galatasaray'da Kolombiyalı savunmacı Carlos Cuesta, Brezilya ligi ekiplerinden Vasco da Gama'ya kiralandı.
Carlos Cuesta, ilk maçında golle tanıştı!
Carlos Cuesta, ilk maçında golle tanıştı! Galatasaray'ın Vasco da Gama'ya kiraladığı Carlos Cuesta, çıktığı ilk karşılaşmada golünü kaydetti.