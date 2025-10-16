Carlos Cuesta, performansıyla Brezilya'ya damga vurdu!

Galatasaray geçen sezonun ara transfer döneminde Genk'ten Carlos Cuesta'yı renklerine bağlamıştı. Futbolcunun performansının yeterli bulunmaması sonrası Kolombiyalı stoper, bu sezonun başında Vasco Da Gama'ya kiralandı. Cuesta, Brezilya ekibi adına oynadığı son maçtaki performansıyla alkış aldı.

Fortaleza'yı 2-0 mağlup eden Vasco Da Gama, Hugo Moura'nın kırmızı kart görmesinin ardından 40. dakikadan itibaren maçı 10 kişi oynadı.

NTV Spor'da yer alan habere göre; 10 kişiyle rakibine 2 gol atmayı başaran Vasco Da Gama'da Cuesta'nın savunmadaki performansından övgüyle bahsedildi.

Cuesta sahanın en yüksek puan alan futbolcularından biri oldu. Brezilya basınında 8.7 puan verilen Cuesta'nın özellikle takım 10 kişi kaldıktan sonra defanstaki müdahaleleriyle maça damga vurduğu ve galibiyeti getiren isimlerden biri olduğu belirtildi. Cuesta bu sezon Vasco Da Gama formasını 5 maçta giydi ve 1 kez skor katkısı verdi.