Carlos Vinicius'tan Galatasaray'a veda!

Yayınlanma: 10.07.2024 - 20:01

Güncelleme: 10.07.2024 - 20:01

Galatasaray'ın geçen sezonun devre arasında Fulham'dan kiraladığı Carlos Vinicius, veda paylaşımında bulundu.

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Brezilyalı futbolcu, "Bu bir zevkti! Teşekkürler Galatasaray" ifadelerini kullandı.

Carlos Vinicius'un bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Galatasaray'da 14 maçta süre bulan 29 yaşındaki futbolcu, 2 kez gol sevinci yaşadı.