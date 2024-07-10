Carlos Vinicius'tan Galatasaray'a veda!
Galatasaray'ın geçen sezon devre arasında Fulham'dan kiraladığı Carlos Vinicius, sarı-kırmızılılar için veda paylaşımında bulundu.
Galatasaray'ın geçen sezonun devre arasında Fulham'dan kiraladığı Carlos Vinicius, veda paylaşımında bulundu.
Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Brezilyalı futbolcu, "Bu bir zevkti! Teşekkürler Galatasaray" ifadelerini kullandı.
Carlos Vinicius'un bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Galatasaray'da 14 maçta süre bulan 29 yaşındaki futbolcu, 2 kez gol sevinci yaşadı.
Spor Haberleri
- Adam Buksa için 4 milyon euro'ya Midtjylland'a!
- Juventus, Khephren Thuram'ı açıkladı!
- Rafa Marin, resmen Napoli'de!
- Carlos Vinicius'tan Galatasaray'a veda!
- Ryan Mendes, Kocaelispor'da!
- Beşiktaş'tan Tyler Boyd açıklaması!
- Lazio'dan Immobile açıklaması!
- Philippe Coutinho, 16 yıl sonra geri döndü
- Hull City, İstanbul'a geldi!
- Galatasaray HDI Sigorta, Caner Ergül'ü transfer etti!
En Çok Okunan Haberler
-
- Buket Aydın canlı yayını terk etti
- Yurttaş ışık yakıp kapatma eylemine katıldı
- Yayını terk eden Buket Aydın'dan açıklama
- Seyyanen zam için konuşulan rakam belli oldu
- Suriye kabul etti, Özel gidiyor
- İkinci öğretimler kapatıldı
- Tarihi bina alev alev: Kubbesi çöktü
- AKP oyları yüzde 30’un altında!
- Emekli maaşları için kritik toplantı
- Efes grubu, bira fiyatlarında indirime gitti