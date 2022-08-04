Carney Chukwuemeka Chelsea'de!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Aston Villa'nın 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Carney Chukwuemeka'yı transfer ettiğini açıkladı.
İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, orta saha oyuncusu Carney Chukwuemeka'yı kadrosuna kattı.
İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Aston Villa'da forma giyen 18 yaşındaki futbolcuyla 6 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Aston Villa'nın altyapısından yetişen Chukwuemeka, son iki sezonda Premier Lig'de 13 kez forma şansı buldu
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