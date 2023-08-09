Caroline Wozniacki'nin 3 yıllık hasreti galibiyet ile sonlandı

Danimarkalı tenisçi Caroline Wozniacki, 3 yıl ara verdiği spora Kanada Açık Turnuvası'nda aldığı galibiyet ile geri döndü.

AA
Yayınlanma: 09.08.2023 - 12:00
Caroline Wozniacki'nin 3 yıllık hasreti galibiyet ile sonlandı
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Kadınlar dünya sıralamasının eski 1 numarası Caroline Wozniacki, 2020'de bıraktığı tenise geri dönme kararı alması sonrası çıktığı ilk maçı kazandı.

2020 Avustralya Açık'ın ardından aktif kariyerini noktalayan ve 2 çocuk dünyaya getiren Wozniacki, Kanada Açık Turnuvası ile kortlara döndü.

Montreal kentinde düzenlenen sert kort turnuvasına özel davetle katılan Wozniacki, ilk turda klasmanın 115. basamağındaki Kimberly Birrell ile karşı karşıya geldi.

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33 yaşındaki Danimarkalı raket Wozniacki, Avustralyalı rakibini 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek tur atladı.

Wozniacki, 2. turda Wimbledon şampiyonu Marketa Vondrousova ile karşılaşacak.

71 HAFTA 1 NUMARADA KALDI

Grand slam turnuvalarındaki tek şampiyonluğunu 2018 Avustralya Açık'ta elde eden Wozniacki, 2009 ve 2014 ABD Açık'ta ise final oynadı.

Kariyerinde 30 tekler şampiyonluğu kazanan Wozniacki, 71 hafta boyunca kadınlar dünya sıralamasının zirvesinde yer aldı.


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