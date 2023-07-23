Rus tenisçi Andrey Rublev İsveç Açık'ta zafere ulaştı

Rus tenisçi Andrey Rublev, İsveç Açık Tenis Turnuvası finalinde karşılaştığı Norveçli Casper Ruud'u setlerde 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

AA
Yayınlanma: 23.07.2023 - 20:03
Rus tenisçi Andrey Rublev İsveç Açık'ta zafere ulaştı
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Tek erkeklerde dünya 7 numarası Rus tenisçi Andrey Rublev, katıldığı İsveç Açık turnuvasında kupanın sahibi oldu.

Bastad bölgesinin ev sahipliği yaptığı Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 250 serisi turnuvalarından İsveç Açık'ın tek erkekler finalinde, dünya 4 numarası Norveçli Casper Ruud ile Rublev karşılaştı.

Rublev, 1 saat 31 dakika süren mücadelenin ardından rakibini 7-6 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup ederek bu sezon ikinci ATP turnuvası zaferine ulaştı.

Andrey Rublev

PEDRO CACHIN İSVİÇRE AÇIK'TA ŞAMPİYON

İsviçre Açık'ta ise Arjantinli tenisçi Pedro Cachin, kupanın sahibi oldu.

İsviçre'nin Gstaad bölgesinde düzenlenen turnuvanın tek erkekler finalinde, İspanyol Albert Ramos-Vinolas ile karşılaşan dünya 90 numarası Cachin, rakibini 3-6, 6-0, 7-5'lik setlerle 2-1 yendi ve kariyerinin ilk ATP Turu zaferini elde etti


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