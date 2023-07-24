Hırvatistan, teniste Hopman Kupası'nı 27 yıl sonra kazandı
Teniste, ülke takımlarının karşılaştığı Hopman Kupası'nın finalinde İsviçre'yi 2-0 mağlup eden Hırvatistan, 27 yıl sonra kupaya uzandı.
Fransa'nın Nice kentinde 4 yıllık aranın ardından düzenlenen organizasyonun finalinde, İsviçre ile Hırvatistan karşılaştı.
Tek kadınlar finalinde, dünya 22 numarası Hırvat Donna Vekic, İsviçreli Celine Naef'i 6-3 ve 6-4'lük setlerle geçerek ülkesini 1-0 öne geçirdi.
Tek erkekler finalinde ise dünya 15 numarası Hırvat Borna Coric, İsviçreli Leandro Riedi'yi 6-1 ve 6-4'lük setlerin ardından 2-0 mağlup etti.
İki maçı da kazanarak seride 2-0 öne geçen Hırvatistan, 1996 yılındaki şampiyonluğunun ardından ikinci kez kupanın sahibi oldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP’den ‘tersine göç’ hazırlığı
- ‘3 hafta içinde... '
- Ladik Belediye Başkanı Özel, hayatını kaybetti
- AKP'den şaşırtmayan hamle!
- Uzmanından ‘aşırı sıcak hava’ uyarısı
- 'Beraberiz imajı verilmeye çalışılıyor'
- Sokak ortasında kadını döverek bayıltan şahıs yakalandı
- Konakcı gericiliği savundu, Kadıgil'i hedef gösterdi!
- Gelmezse durduracaklar!
- İETT otobüsünde yol boyunca dans ettiler