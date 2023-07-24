Hırvatistan, teniste Hopman Kupası'nı 27 yıl sonra kazandı

Teniste, ülke takımlarının karşılaştığı Hopman Kupası'nın finalinde İsviçre'yi 2-0 mağlup eden Hırvatistan, 27 yıl sonra kupaya uzandı.

AA
Yayınlanma: 24.07.2023 - 07:14
Hırvatistan, teniste Hopman Kupası'nı 27 yıl sonra kazandı
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Fransa'nın Nice kentinde 4 yıllık aranın ardından düzenlenen organizasyonun finalinde, İsviçre ile Hırvatistan karşılaştı.

Tek kadınlar finalinde, dünya 22 numarası Hırvat Donna Vekic, İsviçreli Celine Naef'i 6-3 ve 6-4'lük setlerle geçerek ülkesini 1-0 öne geçirdi.

Tek erkekler finalinde ise dünya 15 numarası Hırvat Borna Coric, İsviçreli Leandro Riedi'yi 6-1 ve 6-4'lük setlerin ardından 2-0 mağlup etti.

İki maçı da kazanarak seride 2-0 öne geçen Hırvatistan, 1996 yılındaki şampiyonluğunun ardından ikinci kez kupanın sahibi oldu.


tek kadınlar tenis Hırvatistan

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