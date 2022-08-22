Casemiro, Manchester United'a imzayı attı

Manchester United, Real Madrid'den Carlos Casemiro ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
22 Ağustos 2022 Pazartesi, 22:13
Casemiro, Manchester United'a imzayı attı
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Manchester United, Real Madrid'den Carlos Casemiro transferini resmiyete döktü.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Manchester United, ayrıca sözleşmede bir yıllık opsiyon maddesi de olduğunu duyurdu.

Manchester United, Brezilyalı futbolcu için Real Madrid'e 70 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.


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