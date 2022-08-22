Casemiro, Manchester United'a imzayı attı
Manchester United, Real Madrid'den Carlos Casemiro ile sözleşme imzalandığını açıkladı.
Manchester United, Real Madrid'den Carlos Casemiro transferini resmiyete döktü.
İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Manchester United, ayrıca sözleşmede bir yıllık opsiyon maddesi de olduğunu duyurdu.
Manchester United, Brezilyalı futbolcu için Real Madrid'e 70 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
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