Casemiro'nun Manchester United'a transferi açıklandı

19 Ağustos 2022 Cuma, 23:06

Real Madrid ve Manchester United, Brezilyalı futbolcu Casemiro'nun transferi için anlaşma sağlandığını duyurdu.

İspanyol ekibi Real Madrid, Casemiro'ya katkılarından dolayı teşekkür etti. Manchester United ise Brezilyalı yıldızın transferinden dolayı mutluluk duyduklarını açıkladı.

TRANSFERİN RAKAMLARI

Casemiro, Manchester United'ın kendisine yaptığı kabul etti. Real Madrid ile de anlaşan Manchester United bu transferi kısa süre içerisinde bitirdi. Manchester United'ın Casemiro için Real Madrid'e 10 milyon euro'luk kısmı bonus olmak üzere toplamda 70 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Oyuncuya ise haftalık 415 bin eurodan 4 yıllık sözleşme verilecek.

KAZANMADIK KUPA BIRAKMADI

30 yaşındaki Casemiro'nun kariyerinde 5 Şampiyonlar Ligi, 3 İspanya Ligi, 3 FIFA Kulüpler Kupası, 3 UEFA Süper Kupa ve 1 Copa America şampiyonluğu bulunuyor. 2013'den bu yana Real Madrid forması giyen Brezilyalı oyuncu, İspanyol ekibiyle çıktığı 336 maçta 31 gol 29 asistlik performans sergiledi.