Çaykur Rizespor, Emrecan Bulut'u kiraladı!
Çaykur Rizespor, Beşiktaş'tan Emrecan Bulut'u bir yıllığına kiraladığını açıkladı.
Çaykur Rizespor, Beşiktaş'tan Emrecan Bulut'u bir yıllığına kiraladığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor'umuz, Beşiktaş'tan Emrecan Bulut ile anlaşmaya vardı.
Bu gece takımımızın Slovenya kampına katılacak 21 yaşındaki kanat oyuncusu Emrecan Bulut, önümüzdeki günlerde düzenlenecek imza töreniyle, kendisini kiralık olarak 1 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.
Yeni transferimiz Emrecan Bulut'a "hoş geldin" diyor, başarılar diliyoruz." denildi.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada ise "Profesyonel futbolcularımızdan Emrecan Bulut, 2024-25 sezonu sonuna kadar Ç. Rizespor Kulübü'ne geçici transfer olmuştur." ifadeleri kullanıldı.
21 yaşındaki sol kanat, geçtiğimiz sezonu da Ümraniyespor'da kiralık olarak geçirmişti. Beşiktaş ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Emrecan, siyah beyazlı takımla henüz resmi maça çıkmadı.
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