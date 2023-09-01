Çaykur Rizespor Karagümrük'ü tek golle geçti!
Çaykur Rizespor, Karagümrük'ü Varesanovic'in tek golüyle mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor ile VavaCars Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.
Rizespor'a galibiyeti getiren golü 45+1. dakikada Dal Varesanovic kaydetti.
Bu sonucun ardından Rizespor, üst üste 2. galibiyetini aldı ve puanını 7'ye yükseltti. Karagümrük ise 4 puanda kaldı.
Çaykur Rizespor, gelecek hafta Tümosan Konyaspor'a konuk olacak. Karagümrük ise evinde Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak.
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