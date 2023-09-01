Çaykur Rizespor Karagümrük'ü tek golle geçti!

Yayınlanma: 01.09.2023 - 23:34

Güncelleme: 01.09.2023 - 23:34

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor ile VavaCars Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.

Rizespor'a galibiyeti getiren golü 45+1. dakikada Dal Varesanovic kaydetti.

Bu sonucun ardından Rizespor, üst üste 2. galibiyetini aldı ve puanını 7'ye yükseltti. Karagümrük ise 4 puanda kaldı.

Çaykur Rizespor, gelecek hafta Tümosan Konyaspor'a konuk olacak. Karagümrük ise evinde Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak.