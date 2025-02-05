Çaykur Rizespor kupada Ankaragücü'ne karşı hata yapmadı
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci hafta maçında Çaykur Rizespor, konuk ettiği 1. Lig ekibi Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci hafta maçında Çaykur Rizespor, 1. Lig ekibi Ankaragücü'nü konuk etti.
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri, 10. dakikada Dal Varesanovic ve 15. dakikada penaltıdan Vaclav Jurecka kaydetti. Ankaragücü'nün tek golü ise 77. dakikada Diogo Coelho'dan geldi.
Mücadele Çaykur Rizespor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanırken ilk haftada deplasmanda Fatih Karagümrük'e 1-0 yenilen Karadeniz, 3 puana ulaştı.
İlk haftada evinde İskenderunspor ile 1-1 berabere kalan Ankaragücü ise bu sonucun ardından 1 puanda kaldı.
Çaykur Rizespor, kupanın bir sonraki maçında Trabzonspor'a konuk olacak. Ankaragücü ise Alanyaspor'u ağırlayacak.
Süper Lig'de ise Çaykur Rizespor, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Ankaragücü ise 1. Lig'de İstanbulspor'a konuk olacak.
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