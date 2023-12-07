Çaykur Rizespor kupada sürprize izin vermedi
Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında Çaykur Rizespor evinde ağırladığı Bucaspor 1928'i 4-0 yendi.
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmasında Çaykur Rizespor sahasında konuk ettiği Bucaspor 1928'i 4-0 mağlup etti ve adını 4. tura yazdırdı.
Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 41, 47 ve 88. dakikalarda Adolfo Gaich ve 70. dakikada Dal Varesanovic kaydetti.
Çaykur Rizespor'un 5. turdaki rakibi 8 Aralık Cuma günü (yarın) yapılacak kura çekiminde belli olacak.
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