Çaykur Rizespor kupada sürprize izin vermedi

Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında Çaykur Rizespor evinde ağırladığı Bucaspor 1928'i 4-0 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.12.2023 - 22:05
Çaykur Rizespor kupada sürprize izin vermedi
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Ziraat Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmasında Çaykur Rizespor sahasında konuk ettiği Bucaspor 1928'i 4-0 mağlup etti ve adını 4. tura yazdırdı.

Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 41, 47 ve 88. dakikalarda Adolfo Gaich ve 70. dakikada Dal Varesanovic kaydetti.

Çaykur Rizespor'un 5. turdaki rakibi 8 Aralık Cuma günü (yarın) yapılacak kura çekiminde belli olacak.


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