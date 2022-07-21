Çaykur Rizespor Srdjan Grahovac ile anlaştı
Çaykur Rizespor, Bosnalı Srdjan Grahovac ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Bosnalı Srdjan Grahovac ile 2 yıllık anlaşma imzaladı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Srdjan Grahovac ile anlaşmaya varılmış, 29 yaşındaki Bosna-Hersekli futbolcu, kendisini 2 yıllığına yeşil-mavi renklere bağlayan imzayı atmıştır. Grahoac'a 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.
Grahovac, geçen yıl Avusturya ekibi Rapid Wien forması giymişti.
Video Haberler
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza: Alev alev yandı
- Marmaray'da panik: Birbirlerine girdiler
- Şişli'deki şüpheli ölümde yeni gelişme
- Altılı masa ve HDP açıklaması
- CHP Diyarbakır İl Başkanlığı’na atanan kayyuma protesto
- 'Öneriyoruz' dedi ve çağrı yaptı
- MSB'den 3 bölümlük Kıbrıs Barış Harekâtı belgeseli
- Ağacın kurutulmasında 3 şüpheli serbest, sebep 'sır'
- Canlı yayında ekonomi atışması: Bizi ne zannediyorsunuz
- Sabiha Gökçen'de neler oluyor?
En Çok Okunan Haberler
-
- Koronavirüs vakaları arttı, ilk tedbir kararı geldi!
- Ben böyle dolandırıcılık görmedim
- İşçilere SMS ile çağrı
- 'Ben böyle dolandırıcılık görmedim'
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- AKP’li belediye başkanı görevinden ayrıldı
- Düzce'de korkutan deprem
- JBL ses sistemli 4 çeker makam aracı aldı
- Ekrem İmamoğlu'na bir darbe daha
- Balıkesir'de 4.6'lık deprem