Çaykur Rizespor Srdjan Grahovac ile anlaştı

21 Temmuz 2022 Perşembe, 19:43

TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Bosnalı Srdjan Grahovac ile 2 yıllık anlaşma imzaladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Srdjan Grahovac ile anlaşmaya varılmış, 29 yaşındaki Bosna-Hersekli futbolcu, kendisini 2 yıllığına yeşil-mavi renklere bağlayan imzayı atmıştır. Grahoac'a 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Grahovac, geçen yıl Avusturya ekibi Rapid Wien forması giymişti.