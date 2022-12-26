Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: 'Çok uğraştık ama olmadı'

Çaykur Rizespor’un teknik direktörü Bülent Korkmaz, TFF 1. Lig'de 0-0 berabere kaldıkları Altınordu deplasmanının ardından açıklamalarda bulundu. Korkmaz, kazanmak için çok mücadele ettiklerini ifade ederek, “Çok uğraştık ama olmadı” dedi.

İHA
26 Aralık 2022 Pazartesi, 19:50
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: 'Çok uğraştık ama olmadı'
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TFF 1. Lig’in 19. haftasında Altınordu’ya konuk olan Çaykur Rizespor, rakibiyle golsüz berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, kazanmak için çok mücadele ettiklerini ama başarılı olamadıklarını söyleyerek, “Çok uğraştık ama olmadı. İlk yarıyı 30 puanla kapattık” diye konuştu.

BÜLENT KORKMAZ'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI 

Bundan sonraki tüm hazırlıklarını ligin ikinci yarısı için yapacaklarını kaydeden Korkmaz, “Hem transfer hem önümüzdeki maçlar için hazırlanacağız” dedi. 


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