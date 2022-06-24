Çaykur Rizespor'dan Umar ve Ponck'a veda

Çaykur Rizespor, sözleşme süresi tamamlanan Aminu Umar ve Carlos Ponck'a veda etti.

cumhuriyet.com.tr
24 Haziran 2022 Cuma, 20:44
Çaykur Rizespor'dan Umar ve Ponck'a veda
Abone Ol google-news

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, sözleşme süresi tamamlanan Aminu Umar ve Carlos Ponck'a veda etti.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımız Aminu Umar ve Carlos Ponck ile imzalanan sözleşmenin süresi dolmuştur. Her iki oyuncumuza kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.


Aminu Umar Carlos Ponck çaykur rizespor transfer Transfer dönemi Transfer haberleri
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler