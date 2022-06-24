Çaykur Rizespor'dan Umar ve Ponck'a veda
Çaykur Rizespor, sözleşme süresi tamamlanan Aminu Umar ve Carlos Ponck'a veda etti.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, sözleşme süresi tamamlanan Aminu Umar ve Carlos Ponck'a veda etti.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımız Aminu Umar ve Carlos Ponck ile imzalanan sözleşmenin süresi dolmuştur. Her iki oyuncumuza kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
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