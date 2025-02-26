ÇBK Mersin, 6'lı Final'de çeyrek finalde

ÇİMSA ÇBK Mersin, EuroLeague Women çeyrek final ikinci maçında Valenciya'yı 92-77 mağlup etmesine rağmen ilk maçta aldığı yenilgi farkından ötürü dörtlü final için eleme maçı oynayacak.

ÇBK Mersin, 6'lı Final'de çeyrek finalde
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 26.02.2025 - 23:41

ÇİMSA ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi yarı final play-in turu rövanş maçında İspanya'nın Valencia Basket ekibini 92-77 yendi.

Deplasmandaki ilk maçı 89-57 kaybeden Mersin ekibi, 6'lı Final'de çeyrek finalde mücadele edecek.

Valencia Basket ise 6'lı Final'de yarı finale yükseldi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Gizella Viola Gyorgyi (Romanya), Silvia Marziali (İtalya), Kirile Tvauri (Gürcistan)

ÇİMSA ÇBK Mersin: Howard 18, Fauthoux 7, Carleton 12, Araujo 16, Johannes 21, Asena Yalçın, Anderson 7, Sinem Ataş 6, Diallo 2, Pelin Bilgiç 3

Valencia Basket: Fingall 9, Romero 11, Fiebich 16, Iagupova 11, Alexander 12, Mavunga 10, Torrens 5, Casas, Vitola, Tumer 3

1. Periyot: 21-15

Devre: 41-34

3. Periyot: 66-60


Etiketler: #ÇBK Mersin #Valencia Basket #euroleague women
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