ÇBK Mersin, başantrenör Victor Lapena ile anlaştı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇBK Mersin, başantrenör Victor Lapena ile anlaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.05.2024 - 21:01
ÇBK Mersin, başantrenör Victor Lapena ile anlaştı
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇBK Mersin'de başantrenörlüğe Victor Lapena getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kanada Kadın Milli Takımı'nı çalıştıran İspanyol başantrenör Victor Lapena ile 3 yıllık anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Yeni başantrenörümüz Victor Lapena'ya hoş geldin diyor, kendisine ve kulübümüze başarılarla dolu bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.


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