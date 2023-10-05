ÇBK Mersin evinde istediğini alamadı
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ÇBK Mersin, sahasında İspanya ekibi Perfumerias Avenida'ya 82-77 yenildi.
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu ilk haftasında ÇBK Mersin, sahasında İspanya ekibi Perfumerias Avenida'ya 82-77 yenildi.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Jelena Tomic (Hırvatistan), Veronika Obertova (Slovakya), Silvia Marziali (İtalya)
ÇBK Mersin: Iagupova 18, Virag Kiss 4, Derin Yaya 4, Cornelius 14, Melis Gülcan 23, Sinem Ataş, Melisa Brcaninovic, Hollingsworth 14, Studer
Perfumerias Avenida: Fasoula 20, Prince, Delaere 2, Dominguez 2, Hartley 18, Olcay Çakır 11, Laura Gil 8, Vilaro 11, Kone 2, Leonor Rodriguez 8
1. Periyot: 16-26
Devre: 39-46
3. Periyot: 53-65
Beş faulle çıkan: 33.08 Studer (ÇBK Mersin)
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