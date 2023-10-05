ÇBK Mersin evinde istediğini alamadı

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ÇBK Mersin, sahasında İspanya ekibi Perfumerias Avenida'ya 82-77 yenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.10.2023 - 06:27
ÇBK Mersin evinde istediğini alamadı
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Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu ilk haftasında ÇBK Mersin, sahasında İspanya ekibi Perfumerias Avenida'ya 82-77 yenildi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Jelena Tomic (Hırvatistan), Veronika Obertova (Slovakya), Silvia Marziali (İtalya)

ÇBK Mersin: Iagupova 18, Virag Kiss 4, Derin Yaya 4, Cornelius 14, Melis Gülcan 23, Sinem Ataş, Melisa Brcaninovic, Hollingsworth 14, Studer

Perfumerias Avenida: Fasoula 20, Prince, Delaere 2, Dominguez 2, Hartley 18, Olcay Çakır 11, Laura Gil 8, Vilaro 11, Kone 2, Leonor Rodriguez 8

1. Periyot: 16-26

Devre: 39-46

3. Periyot: 53-65

Beş faulle çıkan: 33.08 Studer (ÇBK Mersin)


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