ÇBK Mersin galibiyetle tanıştı!

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin ikinci hafta maçında ÇBK Mersin, Basket Landes'i 79-75 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.10.2023 - 22:35
ÇBK Mersin galibiyetle tanıştı!
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Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 2. haftasında ÇBK Mersin, sahasında Fransa ekibi Basket Landes'i 79-75 yenerek ilk galibiyetini aldı.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Esperanza Mendoza (İspanya), Suzana Vujicic (Karadağ), Nikolaos Tziopanos (Yunanistan)

ÇBK Mersin: Williams 8, Melis Gülcan 6, Mabrey 26, Cornelius 6, Iagupova 19, Derin Yaya 11, Hollingsvorth, Kiss, Studer 3, Asena Yalçın

Basket Landes: Peterson 17, Salvadores 11, Djaldi-Tabdi 10, Geiselsoder 9, Chery 6, Ewodo 2, Bussiere 5, Fuehring 8, Macquet 2, Pardon 5

1. Periyot: 18-21

Devre: 36-39

3. Periyot: 55-53

Beş faulle çıkan: Fuehring (Basket Landes)


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