ÇBK Mersin, Hatay BB'yi farklı geçti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor'u farklı mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
11 Aralık 2022 Pazar, 19:06
ÇBK Mersin, Hatay BB'yi farklı geçti
Abone Ol google-news

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, sahasında Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 90-61 yendi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Kaan Büyükçil, Samet Biner, Safa Halit Çakır

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Gökşen Fitik 13, Sinem Ataş 16, Gray 6, Boner 5, Jones 29, Asena Yalçın 3, Gamze Takmaz 6, Asya Ülker, Holingsvorth 10, Elanur Menteş, Esra Ural Topuz 2

Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor: Büşra Akbaş 16, Büşra Akgün, Prints 7, Gizem Başaran Turan 10, Prince 21, Eda Şahin 3, Ayşe Cora 4

1. Periyot: 31-12

Devre: 56-39

3. Periyot: 77-51


Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler