ÇBK Mersin, Hatay BB'yi farklı geçti
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor'u farklı mağlup etti.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, sahasında Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 90-61 yendi.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Kaan Büyükçil, Samet Biner, Safa Halit Çakır
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Gökşen Fitik 13, Sinem Ataş 16, Gray 6, Boner 5, Jones 29, Asena Yalçın 3, Gamze Takmaz 6, Asya Ülker, Holingsvorth 10, Elanur Menteş, Esra Ural Topuz 2
Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor: Büşra Akbaş 16, Büşra Akgün, Prints 7, Gizem Başaran Turan 10, Prince 21, Eda Şahin 3, Ayşe Cora 4
1. Periyot: 31-12
Devre: 56-39
3. Periyot: 77-51
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