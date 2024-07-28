ÇBK Mersin, Marine Fauthoux'u renklerine bağladı
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇBK Mersin, oyun kurucu Marine Fauthoux ile 2 yıllık anlaşma imzalandı.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇBK Mersin, oyun kurucu Marine Fauthoux ile 2 yıllık anlaşma sağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon kadro yapılanmasına ilişkin transfer çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Açıklamada Marine Fauthoux ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Geçen sezon Fransa'nın LDLC Asvel Feminin takımında ve Fransa Milli Takımı'nda da forma giyen oyun kurucu pozisyonunda oynayan Marine Fauthoux ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır." denildi.
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