ÇBK Mersin Yenişehir, Rize'yi farklı geçti

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, ligde Rize Belediyespor'u 90-66 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 18:23
ÇBK Mersin Yenişehir, Rize'yi farklı geçti
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, sahasında Rize Belediyespor'u 90-66 yendi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Göksun Öz, Seda Esen, Safa Halit Çakır

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 7, Sinem Ataş 11, Williams 14, Gray 9, Crvendakic 14, Gamze Takmaz 7, Özge Özışık 9, Gökşen Fitik 7, Cansu Köksal Öngüner 5, Esra Ural Topuz 7

Rize Belediyespor: Brown 19, Morgan 6, Arzu Asiye Özdemir 12, Benson 14, Sümeyya Özcan 1, Niray Sena Aral, İsra Kopuz 3, Cansu Öncel, Eydina Topçu 1, Deniz Üstün 10

1. Periyot: 22-12

Devre: 44-32

3. Periyot: 71-52


ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Rize Belediyespor ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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