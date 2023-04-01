ÇBK Mersin Yenişehir, seride öne geçti
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Çankaya Üniversitesi'ni 114-67 mağlup etti ve seride öne geçti.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, sahasında Çankaya Üniversitesi'ni 114-67 yendi.
Mersin ekibi, iki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale çıkacağı seride 1-0 öne geçti. Seride ikinci maç 3 Nisan Pazartesi günü Ankara'da yapılacak.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Özge Şentürk Bayraktar, Abdullah İlik, Furkan Keseratar
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 29, Gamze Takmaz 10, Williams 5, Gray 2, Hayes 10, Özge Özışık 5, Gökşen Fitik 15, Cansu Köksal Öngüner 7, Sinem Ataş 17, Esra Ural Topuz 14
Çankaya Üniversitesi: Ayşe Cora 15, Gülse Uğur 19, Melike Yalçınkaya 16, Gizem Tüzün, Melike Tuğba Oral 14, İdil Türk 3, Sena Özekli, Aleyna Fatma Cengizhan
1. Periyot: 23-13
Devre: 57-33
3. Periyot: 88-47
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