ÇBK Mersin'de Ekrem Memnun dönemi sona erdi

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, başantrenör Ekrem Memnun ile yollarını ayırdığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
06 Ocak 2023 Cuma, 20:10
ÇBK Mersin'de Ekrem Memnun dönemi sona erdi
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, başantrenör Ekrem Memnun ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ekrem Memnun'un organizasyonumuzla olan ilişkisi bugün itibarıyla sonlandırılmış olup, takımımız çalışmalarına yardımcı antrenörümüz eşliğinde devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.


ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Ekrem Memnun

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