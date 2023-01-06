ÇBK Mersin'de Ekrem Memnun dönemi sona erdi

06 Ocak 2023 Cuma, 20:10

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, başantrenör Ekrem Memnun ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ekrem Memnun'un organizasyonumuzla olan ilişkisi bugün itibarıyla sonlandırılmış olup, takımımız çalışmalarına yardımcı antrenörümüz eşliğinde devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.