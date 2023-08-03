Cedric Bakambu ilk kez sahaya çıktı
Galatasaray'ın yeni transferi Cedric Bakambu, Zalgiris maçında sonradan oyuna girerek sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı.
Galatasaray'ın yeni transferi Cedric Bakambu, Zalgiris karşısında oynanan Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında sahaya çıkarak, ilk kez bir maçta sarı-kırmızılı formayı terletti.
Maça yedekler arasında başlayan Bakambu, 79. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna dahil oldu.
Geçen hafta kadroya katılan 32 yaşındaki santrfor, ilk kez bir müsabakada sarı-kırmızılı formayı giymiş oldu.
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