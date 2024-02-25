Cedric Bakambu'dan Real Betis'e kötü haber!

İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis'te sakatlanan Cedric Bakambu, yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.02.2024 - 17:47
Cedric Bakambu'dan Real Betis'e kötü haber!
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Real Betis'e, devre arasında Galatasaray'dan transfer ettiği Cedric Bakambu'dan kötü haber geldi.

İspanyol basınında yer alan habere göre, Real Betis'in, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Dinamo Zagreb ile oynadığı maçta sakatlanan Kongolu futbolcu yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacak.

32 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'dan transferi sonrası Real Betis'te iki maçta süre bulurken, bir kez gol sevinci yaşadı.


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