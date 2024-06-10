Çekya - Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 grubunda bulunan Çekya, hazırlık maçında kendi sahasında Makedonya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
EURO 2024 öncesi hazırlık maçları sürüyor.
Ivan Hašek yönetimindeki Çekya, kendi sahasında Blagoja Milevski'nin ekibi Makedonya ile karşı karşıya gelecek.
ÇEKYA - MAKEDONYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Çekya'daki Hradec Kralove kentinde bulunan Malšovická Arena'da oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
ÇEKYA - MAKEDONYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Çekya, son oynadığı hazırlık maçında kendi sahasında ağırladığı Malta'yı 7-1 mağlup etmişti.
Makedonya ise Hırvatistan deplasmanından 3-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı.
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