Celta Vigo - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Barcelona, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 25. haftasında deplasmanda Celta Vigo ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.02.2024 - 10:55
Celta Vigo - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

İspanya La Liga'da 25. hafta heyecanı yaşanıyor.

Xavi yönetimindeki Barcelona, deplasmanda Rafael Benitez'in ekibi Celta Vigo ile karşı karşıya gelecek.

Göz Atın
Crespolu Vallecano, Atletico'ya 90'da yıkıldı

Crespolu Vallecano, Atletico'ya 90'da yıkıldı
Arda Güler'den flaş sözler! 'Beni hiç tanımıyorlar'

Arda Güler'den flaş sözler! 'Beni hiç tanımıyorlar'

CELTA VİGO - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Abanca-Balaidos Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

CELTA VİGO - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Juan Luis Pulido Santana'nın yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Celta Vigo, ligde oynadığı son maçta Getafe deplasmanından 3-2'lik yenilgi ile ayrılmıştı.

Barcelona ise sahasında karşılaştığı Granada ile 3-3 berabere kalmıştı. 


barcelona haberleri celta vigo haberleri la liga haberleri

İlgili Haberler

Ousmane Dembele'den transfer itirafı: 'Bana Barcelona'yı sevdiren kişi...'

Ousmane Dembele'den transfer itirafı: 'Bana Barcelona'yı sevdiren kişi...'
Barcelona'da yeni hedef Rafael Leao!

Barcelona'da yeni hedef Rafael Leao!
Barcelona için dev iddia! Thomas Tuchel...

Barcelona için dev iddia! Thomas Tuchel...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Galatasaray'ın zaferi Çekya basınında: Fenerbahçe vurgusu yaptılar!

Galatasaray'ın zaferi Çekya basınında: Fenerbahçe vurgusu yaptılar!
Fotoğraf çekimi ‘ölüm’ oldu!

Fotoğraf çekimi ‘ölüm’ oldu!
Rıdvan Dilmen'den Sparta Prag iddiası: 'Türkiye liginde olsalar...'

Rıdvan Dilmen'den Sparta Prag iddiası: 'Türkiye liginde olsalar...'
Ahmet Kaya’nın abisi Mustafa Kaya hayatını kaybetti

Ahmet Kaya’nın abisi Mustafa Kaya hayatını kaybetti
Pratik bir lezzet yolculuğu: Şambali tarifi

Pratik bir lezzet yolculuğu: Şambali tarifi
Dansı ile büyüleyen ‘Dilber’, bu kez ağlattı…

Dansı ile büyüleyen ‘Dilber’, bu kez ağlattı…
A Milli Futbol Takımı'nın FIFA dünya sıralamasında yeri değişti

A Milli Futbol Takımı'nın FIFA dünya sıralamasında yeri değişti
Erkan Baş hangi ilçede belediye başkan adayı oldu?

Erkan Baş hangi ilçede belediye başkan adayı oldu?