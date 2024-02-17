Celta Vigo - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Barcelona, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 25. haftasında deplasmanda Celta Vigo ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
İspanya La Liga'da 25. hafta heyecanı yaşanıyor.
Xavi yönetimindeki Barcelona, deplasmanda Rafael Benitez'in ekibi Celta Vigo ile karşı karşıya gelecek.
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CELTA VİGO - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?
Abanca-Balaidos Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
CELTA VİGO - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Juan Luis Pulido Santana'nın yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Celta Vigo, ligde oynadığı son maçta Getafe deplasmanından 3-2'lik yenilgi ile ayrılmıştı.
Barcelona ise sahasında karşılaştığı Granada ile 3-3 berabere kalmıştı.
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