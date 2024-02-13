Barcelona'da yeni hedef Rafael Leao!
Mali sıkıntılar yaşamasına rağmen gelecek sezon mutlaka bir yıldız transferi yapmak isteyen Barcelona, Milan'dan Rafael Leao'yu gözüne kestirdi.
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Barcelona, yeni bir ismi gündeme aldı.
Sport'ta yer alan habere göre; Barcelona, Milan'dan Rafael Leao'yu gözüne kestirdi.
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Habere göre Katalan devi, mali sıkıntılar yaşamasına rağmen gelecek sezon mutlaka bir yıldız transferi yapmak istiyor.
Barcelona'nın Portekizli oyuncu için resmi görüşmelere erkenden başlamayı hedeflediği de yazıldı.
24 yaşındaki oyuncu, Milan formasıyla 191 maça çıktı. 49 gol ve 45 asistlik performans sergiledi.
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