Ousmane Dembele'den transfer itirafı: 'Bana Barcelona'yı sevdiren kişi...'

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında kendi sahasında Real Sociedad'ı konuk edecek Paris Saint-Germain'de Fransız futbolcu Ousmane Dembele, maç öncesi açıklama yaptı. Dembele, "Lionel Messi her zaman favorim olmuştur. Bana Barcelona'yı sevdiren o, Pep Guardiola ve Andres Iniesta'ydı" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.02.2024 - 07:43
Ousmane Dembele'den transfer itirafı: 'Bana Barcelona'yı sevdiren kişi...'
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Paris Saint-Germain'in sezon başında kadrosuna kattığı Ousmane Dembele UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Real Sociedad maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Barcelona dönemine dair gelen bir soruyu yanıtlayan Ousmane Dembele şu ifadeleri kullandı:

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"Lionel Messi her zaman favorim olmuştur. Bana Barcelona'yı sevdiren o, Pep Guardiola ve Andres Iniesta'ydı. Bu yüzden Barcelona'da oynayarak hayalimi gerçekleştirdim."

25 MAÇTA 11 GOLE KATKI

Bu sezon Paris Saint-Germain ile 25 resmi maça çıkan Ousmane Dembele bu karşılaşmalarda 1 gol, 10 asistlik skor katkısı sağladı.


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