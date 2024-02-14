Ousmane Dembele'den transfer itirafı: 'Bana Barcelona'yı sevdiren kişi...'

Yayınlanma: 14.02.2024 - 07:43

Güncelleme: 14.02.2024 - 07:43

Paris Saint-Germain'in sezon başında kadrosuna kattığı Ousmane Dembele UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Real Sociedad maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Barcelona dönemine dair gelen bir soruyu yanıtlayan Ousmane Dembele şu ifadeleri kullandı:

"Lionel Messi her zaman favorim olmuştur. Bana Barcelona'yı sevdiren o, Pep Guardiola ve Andres Iniesta'ydı. Bu yüzden Barcelona'da oynayarak hayalimi gerçekleştirdim."

25 MAÇTA 11 GOLE KATKI

Bu sezon Paris Saint-Germain ile 25 resmi maça çıkan Ousmane Dembele bu karşılaşmalarda 1 gol, 10 asistlik skor katkısı sağladı.