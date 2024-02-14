Ousmane Dembele'den transfer itirafı: 'Bana Barcelona'yı sevdiren kişi...'
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında kendi sahasında Real Sociedad'ı konuk edecek Paris Saint-Germain'de Fransız futbolcu Ousmane Dembele, maç öncesi açıklama yaptı. Dembele, "Lionel Messi her zaman favorim olmuştur. Bana Barcelona'yı sevdiren o, Pep Guardiola ve Andres Iniesta'ydı" dedi.
Paris Saint-Germain'in sezon başında kadrosuna kattığı Ousmane Dembele UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Real Sociedad maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.
Barcelona dönemine dair gelen bir soruyu yanıtlayan Ousmane Dembele şu ifadeleri kullandı:
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"Lionel Messi her zaman favorim olmuştur. Bana Barcelona'yı sevdiren o, Pep Guardiola ve Andres Iniesta'ydı. Bu yüzden Barcelona'da oynayarak hayalimi gerçekleştirdim."
25 MAÇTA 11 GOLE KATKI
Bu sezon Paris Saint-Germain ile 25 resmi maça çıkan Ousmane Dembele bu karşılaşmalarda 1 gol, 10 asistlik skor katkısı sağladı.
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