Celta Vigo, La Liga'ya galibiyetle başladı!

La Liga'nın ilk hafta maçında Celta Vigo, sahasında Alaves'i 2-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.08.2024 - 22:14
Celta Vigo, La Liga'ya galibiyetle başladı!
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La Liga'nın ilk hafta maçında Celta Vigo, sahasında Alaves ile karşılaştı. Estadio Abanca-Balaidos'ta oynanan maçı Celta 2-1 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 66. dakikada Swedberg, 84. dakikada Aspas kaydetti. Alaves'in tek golü 17. dakikada Kike kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Celta Vigo, sezona 3 puanla başlamış oldu.

Ligin bir sonraki haftasında Celta, Valencia ile karşı karşıya gelecek. Alaves ise Real Betis ile oynayacak.


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