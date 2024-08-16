Celta Vigo, La Liga'ya galibiyetle başladı!

Yayınlanma: 16.08.2024 - 22:14

Güncelleme: 16.08.2024 - 22:14

La Liga'nın ilk hafta maçında Celta Vigo, sahasında Alaves ile karşılaştı. Estadio Abanca-Balaidos'ta oynanan maçı Celta 2-1 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 66. dakikada Swedberg, 84. dakikada Aspas kaydetti. Alaves'in tek golü 17. dakikada Kike kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Celta Vigo, sezona 3 puanla başlamış oldu.

Ligin bir sonraki haftasında Celta, Valencia ile karşı karşıya gelecek. Alaves ise Real Betis ile oynayacak.