Celta Vigo, La Liga'ya galibiyetle başladı!
La Liga'nın ilk hafta maçında Celta Vigo, sahasında Alaves'i 2-1 mağlup etti.
La Liga'nın ilk hafta maçında Celta Vigo, sahasında Alaves ile karşılaştı. Estadio Abanca-Balaidos'ta oynanan maçı Celta 2-1 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 66. dakikada Swedberg, 84. dakikada Aspas kaydetti. Alaves'in tek golü 17. dakikada Kike kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Celta Vigo, sezona 3 puanla başlamış oldu.
Ligin bir sonraki haftasında Celta, Valencia ile karşı karşıya gelecek. Alaves ise Real Betis ile oynayacak.
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