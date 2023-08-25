Celta Vigo - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
İspanya La Liga'nın 3. haftasında Celta Vigo sahasında Real Madrid'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Celta Vigo - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Bütün bu soruların cevabı haberimizde.
İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 3. haftada Celta Vigo ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Celta Vigo - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Celta Vigo - Real Madrid maçı 25 Ağustos Cuma günü saat 22.30'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak. Milli futbolcumuz Arda Güler, sakatlığı nedeniyle bu maçın kadrosunda yer almayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Celta Vigo
Villar; Mingueza, Starfelt, Nunez, Sanchez; De la Torre, Beltran, Sotelo, Bamba; Larsen, Aspas
Real Madrid
Kepa; Carvajal, Rudiger, Alaba, Garcia; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Bellingham; Rodrygo, Vinicius
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