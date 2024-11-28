Celtic ile Club Brugge yenişemedi!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Celtic, sahasında Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Celtic, sahasında Club Brugge ile karşı karşıya geldi.
Celtic Park'taki karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Celtic'in tel golü 60'da Daizen Maeda'dan geldi. Club Brugge'nin tek golü ise 26'da Carter Vickers'ın kendi kalesine attığı golle geldi.
Celtic, bu maçın ardından puanını 8 yaptı. Club Brugge ise puanını 7 yaptı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Celtic, Dinamo Zagreb deplasmanına gidecek. Club Brugge, Sporting CP'yi konuk edecek.
Etiketler: #Celtic #club brugge #uefa şampiyonlar ligi
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