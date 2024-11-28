Celtic ile Club Brugge yenişemedi!

Yayınlanma: 28.11.2024 - 01:12

Güncelleme: 28.11.2024 - 01:12

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Celtic, sahasında Club Brugge ile karşı karşıya geldi.

Celtic Park'taki karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Celtic'in tel golü 60'da Daizen Maeda'dan geldi. Club Brugge'nin tek golü ise 26'da Carter Vickers'ın kendi kalesine attığı golle geldi.

Celtic, bu maçın ardından puanını 8 yaptı. Club Brugge ise puanını 7 yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Celtic, Dinamo Zagreb deplasmanına gidecek. Club Brugge, Sporting CP'yi konuk edecek.