Cengiz Ünder: 'Aynı Roma'daki gibi attım'

Yayınlanma: 08.01.2024 - 00:23

Güncelleme: 08.01.2024 - 00:23

Fenerbahçe forması giyen Cengiz Ünder, İstanbulspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

5-1 biten maçta yıldızlaşan Cengiz, "Kariyerimde ilk defa hat-trick yaptım. Fenerbahçe'de nasip oldu. Gururluyum, mutluyum. Çok iyi çalışıyorum ve karşılığını 4 golle aldım. Performansımdan dolayı mutluyum" dedi.

Şut idmanlarına dikkat çeken Cengiz, "Antrenmanlardan sonra takım olarak şut idmanı yapıyoruz. Ben de kariyerimin başından beri şutlara çalışıyorum. Çalıştıkça oluyor" ifadelerini kullandı.

"AYNI ROMA'DAKİ GİBİYDİM"

Maçtaki favori golünü açıklayan Cengiz, "1 ve 3. golümü çok beğendim. 1. golüm, Roma'da oynarken Inter ve Frosinone'ye attığım gollere çok benziyordu" sözlerini sarf etti.

"SADECE ARMA İÇİN..."

Sahaya odaklandığını söyleyen Cengiz, "Çalışmalarımın emeğini aldığını düşünüyorum. Yapabildiğim vuruşları yaptım bugün, iyi vuruşlar oldu. İlk gol, Roma'da attığım gollerden birine çok benziyor. Umarım devamı gelir bunların. Ben sadece işime baktım. Yazılan, çizilen bir sürü şey var. Ben her zaman işimi yaparım, dışarısı ile işim olmaz. Sadece bu arma için mücadele ederim" dedi.