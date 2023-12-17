İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder'e mesaj: 'Zorlu periyotta sana ihtiyacımız var'

Yayınlanma: 17.12.2023 - 14:15

Güncelleme: 17.12.2023 - 14:19

Süper Lig’in en pahalı yerli transferi olarak tarihe geçen Cengiz Ünder, henüz eski günlerine dönebilmiş değil.

Teknik direktör İsmail Kartal, futbolcusuyla bire bir görüşerek bu durumu tersine çevirebilecek yetenekte olduğunu hatırlattı.

TRT Spor'un haberine göre, deneyimli teknik adam Cengiz Ünder ile yaptığı konuşmada "Artık senden bir çıkış yakalamanı bekliyorum. Yeteneklerini ve kaliteni sahaya yansıtmalısın. Gerçek Cengiz Ünder’i sahada herkese göstermeni istiyorum. Zorlu periyotta sana ihtiyacımız var, fiziksel olarak biraz daha çaba sarf etmen hem senin için hem takım için daha iyi olacak" ifadelerini kullandı.

Cengiz Ünder bu sezon istediği süreyi alamadı.

Milli futbolcu, sahada kaldığı 269 dakikada 1 asist yaptı.

EURO 2024 öncesi daha fazla şans bulmak isteyen 26 yaşındaki futbolcunun çalışmalarını hızlandırdığı öğrenildi.