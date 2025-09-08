Cengiz Ünder'den Beşiktaş paylaşımı: 'Hayallerimi gerçekleştirmek adına...'

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, siyah-beyazlı camiayı heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.

"HERKESİN BİLDİĞİ CENGO'YU TEKRAR GÖSTERECEĞİM"

Milli futbolcu, kariyerinde yeni bir sayfa açtığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bundan iki sene önce hedeflerimle beraber dönmüştüm ülkeme. Bu sürede benden bekleneni her zaman sahaya yansıtma fırsatı bulamadım ama her an, her dakika elimden gelenin en iyisini sahaya koydum. Kariyerimin yeni sayfasına geçerken önceden olduğu gibi kulağım yine tüm dedikodulara kapalı. Hayallerimi gerçekleştirmek adına büyük bir adım atıyor, herkesin bildiği Cengo'yu tekrar göstermek için yeni bir başlangıç yapıyorum."